Nuevo disco: PJ Harvey – «I Inside The Old Year Dyin»

La artista británica PJ Harvey vuelve a la escena musical con su décimo álbum de estudio, I Inside The Old Year Dying, que saldrá a la venta el 7 de julio a través de Partisan. Como adelanto, ha compartido el primer single del disco, A Child’s Question, August, una canción que captura la sensación de solaz y confort que busca transmitir con este proyecto.

Un disco sobre el amor y la búsqueda de sentido

Según ha explicado la propia PJ Harvey, el disco se gestó en un periodo de tres semanas, aunque partió de ideas que tenía desde 2017, cuando sintió que había perdido su conexión con la música. Siguiendo el consejo del cineasta Steve McQueen, quien le dijo que ignorara el «proceso de escribir un álbum» y que redescubriera por qué se enamoró de «las palabras, las imágenes y la música», la cantautora se inspiró en sus raíces y en artistas como Nina Simone y Bob Dylan para crear un álbum que fuera «un espacio de descanso, un consuelo, un bálsamo» que se sintiera «oportuno para los tiempos que vivimos».

El disco fue producido por sus colaboradores habituales Flood y John Parish, y se grabó mediante «actuaciones espontáneas» que capturaron el momento de su creación. «El estudio estaba preparado para tocar en vivo, y eso es todo lo que hicimos», dijo. «Creo que el álbum trata sobre la búsqueda, la mirada – la intensidad del primer amor, y la búsqueda de sentido», añadió. «No es que tenga que haber un mensaje, pero el sentimiento que me da el disco es uno de amor – está teñido de tristeza y pérdida, pero es amoroso. Creo que eso es lo que lo hace sentir tan acogedor: tan abierto».

Un single encantador con un vídeo dirigido por Steve Gullick

El primer single del álbum, A Child’s Question, August, es una muestra de ese sentimiento acogedor que PJ Harvey quiere transmitir. Con una duración de poco menos de tres minutos, la canción es una delicia melódica que evoca la nostalgia y la inocencia de la infancia. El vídeo que acompaña al tema está dirigido por Steve Gullick.

I Inside The Old Year Dying será el primer álbum de PJ Harvey desde The Hope Six Demolition Project, publicado en 2016. Desde entonces, la artista ha trabajado en otros proyectos, como componer la banda sonora completa de la obra de teatro All About Eve [2019] y contribuir a la música de la serie de Apple TV+ Bad Sisters .

Tracklist de I Inside The Old Year Dying

‘Prayer at the Gate’ ‘Autumn Term’ ‘Lwonesome Tonight’ ‘Seem an I’ ‘The Nether-edge’ ‘I Inside the Old Year Dying’ ‘All Souls’ ‘A Child’s Question, August’ ‘I Inside the Old I Dying’ ‘August’ ‘A Child’s Question, July’ ‘A Noiseless Noise’

