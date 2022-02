Nuevo disco: Porridge Radio – «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky»

Porridge Radio ha anunciado su tercer álbum de estudio, que se titulará Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky y se publicará el próximo 20 de mayo a través de Secretly Canadian.

Para acompañar las buenas noticias, el cuarteto del Reino Unido ha compartido el primer single de este trabajo, Back to the Radio, que viene acompañado por su correspondiente video musical.

«Back to the Radio puede entenderse como un gran hola introductorio o un gran adiós ceremonial. Compuse la canción a finales de 2019 cuando nos preparábamos para el lanzamiento de Every Bad y sentí que venían muchas cosas que no estaba seguro de saber cómo manejar. La canción surgió de un sentimiento de intensa soledad y de no estar preparada para lo que todos me prometían que estaba a punto de suceder, y un fuerte deseo de escapar sin saber a dónde quería escapar. Para mí, hay una gran sensación de catarsis en esta canción, de dejarte llevar y dejarte llevar”, afirma Dana Margolin de la banda sobre la canción.

Ahora, podemos descubrir el tema junto al videoclip que ha dirigido la propia hermana de Margolin, Ella.

Porridge Radio – Back to the Radio

Tracklist de Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky:

01 Back to the Radio

02 Trying

03 Birthday Party

04 End of Last Year

05 Rotten

06 U Can Be Happy If U Want To

07 Flowers

08 Jealousy

09 I Hope She’s OK 2

10 Splintered

11 The Rip

12 Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky

