Nuevo disco: Preoccupations – «Arrangements»

El nuevo disco de Preoccupations se llamará Arrangements y llegará el 9 de septiembre a través del sello propio de la banda y Flemish Eye en Canadá. Se trata del primer trabajo de los canadienses desde New Material en 2018, y ya podemos escuchar Ricochet como single de adelanto.

«La letra es bastante conspicua y se explica por sí misma en este caso, pero se trata básicamente de que el mundo explota y a nadie le importa una mierda», explica el cantante y compositor Matthew Flegel.

¿Sonará esta canción en su concierto en Canela Party este verano?

Tracklist de Preoccupations – Arrangements:

01 Fix Bayonets!

02 Ricochet

03 Death of Melody

04 Slowly

05 Advisor

06 Recalibrate

07 Tearing Up the Grass

Sobre Preoccupations

Preoccupations es una banda canadiense de post-punk de Calgary, Alberta, formada en 2012 bajo el nombre de Viet Cong. La banda está formada por Matt Flegel (voz, bajo), Scott Munro (guitarra, sintetizador), Daniel Christiansen (guitarra) y Mike Wallace (batería). El estilo musical del grupo ha sido descrito como "post-punk laberíntico".

Las canciones del grupo siempre hablan de creación, destrucción y trivialidad, y siempre lo han hecho con un singular espíritu post-punk. Las texturas son evocadoras y afiladas. Siempre eléctricos. Pero si bien ese lado oscuro ha sido bien explorado, no lo había sido la manera de vivirlo plena e intensamente. Ahora sí, y el resultado es New Material, una colección que amplía y profundiza a la banda hacia un verdadero dominio de su sonido. En eso radica la diferencia entre presenciar un accidente automovilístico y chocar con el tuyo, entre saltar al océano y comenzar a tragar el agua.

Fuente: Miel de Moscas / Wikipedia

Discografía de Preoccupations

Viet Cong (como Viet Cong) (2015)

Preoccupations (2016)

New Material (2018)

