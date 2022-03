Nuevo disco: Prince – «Camille»

Third Man Records publicará Camille, el álbum inédito de Prince que grabó en 1986 y que el fallecido artista planeaba lanzar bajo su seudónimo Camille, un alter ego femenino que encarnó a través de voces agudas y moda andrógina, pero que finalmente nunca vió la luz.

Camille incluye ocho pistas en total, entre las que se encuentran títulos como Housequake, Strange Relationship, If I Was Your Girlfriend, Feel U Up, Shockadelica, Good Love, Rockhard in a Funky Place y Rebirth of the Flesh, que han sido lanzadas en algún momento, ya sea como caras B o como rarezas, pero nunca en su conjunto.

Aún no sabemos fechas, pero seguro que tendremos nuevas noticias muy pronto.

