Nuevo disco: Queens of the Stone Age – «In Times New Roman»

Los reyes del rock desértico vuelven a la carga con su octavo álbum de estudio, In Times New Roman, que saldrá a la venta el próximo 16 de junio a través de Matador Records. Se trata del primer disco de la banda en seis años, desde que publicaron Villains en 2017.

El primer adelanto del álbum es Emotion Sickness, una canción que recupera el sonido áspero y psicodélico de su álbum Rated R, con un riff pegadizo, un solo distorsionado y una letra sobre la ansiedad y la depresión. La canción ya está disponible en las plataformas de streaming y mañana se estrenará el lyric video dirigido por Liam Lynch.

Un álbum con colaboraciones de lujo

In Times New Roman tiene 10 canciones y dura 42 minutos. El álbum es descrito por la banda como “el sonido de una banda creando la música que sus propios miembros quieren escuchar, mientras le dan al resto de nosotros un foro sónico en el que congregarnos”.

El álbum fue grabado y mezclado en el estudio propio de Josh Homme, Pink Duck, con grabación adicional en Shangri-La. El álbum fue producido por Queens of the Stone Age y mezclado por Mark Rankin.

El álbum cuenta con la colaboración de artistas como Dave Grohl (Foo Fighters), Billy Gibbons (ZZ Top), Les Claypool (Primus) y Stella Mozgawa (Warpaint). El álbum tiene influencias de géneros como el krautrock, el funk y el disco.

Una gira por festivales

Queens of the Stone Age no solo han anunciado su nuevo disco, sino también su gira por festivales. La banda tocará en algunos festivales estadounidenses este mes, como el Shaky Knees Festival o el Boston Calling Festival, antes de cruzar el Atlántico para actuar en Europa durante junio y parte de julio.

La banda pasará por países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o España, donde tocarán en el Mad Cool Festival el 9 de julio. Después volverán a Estados Unidos para dar un concierto en Nueva York el 16 de agosto, seguido de algunas actuaciones más en festivales como el Lollapalooza Brasil o el Rock in Rio.

No te pierdas la oportunidad de ver a una de las bandas más influyentes y potentes del rock actual presentando su nuevo trabajo. Te dejamos con Emotion Sickness, el primer single de In Times New Roman. ¿Qué te parece?

Tracklist de In Times New Roman…

01. Obscenery

02. Paper Machete

03. Negative Space

04. Time & Place

05. Made to Parade

06. Carnavoyeur

07. What the Peephole Say

08. Sicily

09. Emotion Sickness

10. Straight Jacket Fitting