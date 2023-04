Nuevo disco: Rancid – «Tomorrow Never Comes»

Si te gusta el punk-rock de toda la vida, no te puedes perder el nuevo disco de Rancid, que saldrá a la luz el próximo 2 de junio bajo el sello Epitaph. Se trata del décimo álbum de estudio de la banda californiana, que lleva más de 30 años dando caña en el escenario. El disco se llama Tomorrow Never Comes y ya podemos escuchar el primer adelanto, que tiene el mismo nombre. El tema es un trallazo de energía y actitud, con la voz rasgada de Tim Armstrong y los coros pegadizos de Lars Frederiksen.

¿Qué sabemos del nuevo álbum?

El álbum ha sido producido por Brett Gurewitz, guitarrista de Bad Religion y fundador de Epitaph, que ya ha trabajado con Rancid en otras ocasiones. El disco tendrá 16 canciones, entre las que se incluyen Mud, Blood, & Gold, Devil in Disguise y Live Forever. Según la banda, el álbum refleja su amor por el punk-rock y su compromiso con la escena.

Fechas de la gira

Rancid no solo nos trae nueva música, sino también nueva gira. La banda empezará su tour europeo el mismo día del lanzamiento del disco, en el Slam Dunk Festival de Italia. Después pasará por varios países, incluyendo España, donde tocará en el Azkena Rock Festival el 15 de junio.

Otros proyectos

Por si fuera poco, Tim Armstrong también está haciendo música con su antiguo compañero de Operation Ivy, Jesse Michaels. Los dos forman parte de Bad Optix, un nuevo proyecto de ska-punk que completan Joey Castillo (Circle Jerks, The Bronx) y Spencer Pollard (Trash Talk). Su primer single, Raid, salió el mes pasado.

Tracklist del disco

Aquí tienes la lista completa de canciones de Tomorrow Never Comes:

Tomorrow Never Comes

Mud, Blood, & Gold

Devil In Disguise

New American

The Bloody & Violent History

Don’t Make Me Do It

It’s A Road To Righteousness

Live Forever

Drop Dead Inn

Prisoners Song

Magnificent Rogue

One Way Ticket

Hellbound Train

Eddie The Butcher

Hear Us Out

When The Smoke Clears