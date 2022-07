Nuevo disco: Red Hot Chili Peppers – «Return of the Dream Canteen»

Ya intuíamos que el retorno de John Frusciante a Red Hot Chili Peppers nos iba a traer un montón de grandes noticias, y la banda acaba de sorprendernos anunciando su segundo nuevo disco de este año 2022, titulado Return of the Dream Canteen y que llegará el 14 de octubre a través de Warner Records.

Si recordamos algunas de sus declaraciones de los últimos meses, tampoco nos debería pillar por sorpresa, ya que mientras promocionaban su último trabajo Unlimited Love, ya habían declarado que tenían muchas canciones compuestas y grabadas que podrían perfectamente dar forma a un nuevo disco.

De esta forma, la banda ha decidido no esperar más y lanzar este trabajo, de nuevo un álbum doble, del que nos dicen lo siguiente: «Fuimos en busca de nosotros mismos como la banda que de alguna manera siempre hemos sido. Solo por diversión, improvisamos y aprendimos algunas canciones antiguas. En poco tiempo comenzamos el misterioso proceso de construir nuevas canciones. Una hermosa intromisión química que se había hecho amiga de nosotros cientos de veces a lo largo del camino.

Una vez que encontramos ese flujo de sonido y visión, seguimos explorando. Con el tiempo convertido en una cinta elástica de ropa interior de gran tamaño, no teníamos motivos para dejar de escribir y rockear. Lo sentíamos como un sueño. Cuando todo estuvo dicho y hecho, nuestro amor mutuo y la magia de la música nos habían regalado más canciones que las esperadas y con las que aún no sabíamos qué hacer. Bueno, finalmente lo descubrimos.

Dos álbumes dobles lanzados consecutivamente. El segundo de los cuales es fácilmente tan significativo como el primero o debería invertirse. Return Of The Dream Canteen es todo lo que somos y siempre soñamos ser».

Buenos tiempo para ser un fan de los Peppers, sin duda.

Sobre Red Hot Chili Peppers

Pocas bandas de los ochenta derribaron tantas barreras musicales y fueron tan originales como los Red Hot Chili Peppers. A menudo imitada pero jamás superada, la ardiente fusión entre el funk y el punk rock del grupo sobrevivió incluso a las varias crisis provocadas por la agitada vida de sus miembros. Luego de unos primeros discos algo desprolijos, la banda encontró la fórmula del éxito con Mother's Milk (1989) y Blood Sugar Sex Magik (1991). La historia del grupo en adelante se caracterizó por las numerosas peleas e idas y venidas de sus integrantes, largas ausencias y regresos triunfales, en particular con Californication (1999), By the Way (2003) y I'm with You (2011), así como por la energía desbordante de sus alocados conciertos.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

