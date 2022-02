Nuevo disco: Red Hot Chili Peppers – «Unlimited Love»

Red Hot Chili Peppers han anunciado su nuevo álbum, Unlimited Love, una noticia que acompañan con el lanzamiento del primer sencillo del disco, Black Summer.

El lanzamiento será el próximo 1 de abril, en lo que será su primer trabajo desde el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio The Getaway, que salió en junio de 2016, y el regreso de John Frusciante como guitarrista en 2019.

Recordad que podremos disfrutar de sus temas en directo el 4 de junio en Sevilla y el 7 de junio en Barcelona.

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

1. ‘Black Summer’

2. ‘Here Ever After’

3. ‘Aquatic Mouth Dance’

4. ‘Not the One’

5. ‘Poster Child’

6. ‘The Great Apes’

7. ‘It’s Only Natural’

8. ‘She’s a Lover’

9. ‘These Are the Ways’

10. ‘Whatchu Thinkin’’

11. ‘Bastards of Light’

12. ‘White Braids & Pillow Chair’

13. ‘One Way Traffic’

14. ‘Veronica’

15. ‘Let ’Em Cry’

16. ‘The Heavy Wing’

17. ‘Tangelo’

Tracklist de Unlimited Love

