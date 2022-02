Nuevo disco: Regina Spektor – «Home, Before And After»

Regina Spektor ha anunciado su nuevo álbum Home, Before And After, octavo de su discografía, y que se estrenará el 24 de junio a través de Warner.

Grabado al norte del estado de Nueva York y producido por Spektor y John Congleton, por el momento ya podemos escuchar el single adelanto Becoming All Alone, con el que rompe un silencio que se remontaba a su anterior disco, Remember Us To Life, publicado en 2016.

Regina Spektor – Becoming All Alone

Tracklist de Home, Before And After

01 ‘Becoming All Alone’

02 ‘Up the Mountain’

03 ‘One Man’s Prayer’

04 ‘Raindrops’

05 ‘SugarMan’

06 ‘What Might Have Been’

07 ‘Spacetime Fairytale’

08 ‘Coin’

09 ‘Loveology’

10 ‘Through a Door’

