Nuevo disco: Rex Orange County – «WHO CARES?»

Rex Orange County regresa para anunciar su próximo álbum WHO CARES?, que saldrá el 11 de marzo a través de Sony Music. Junto con el anuncio, Rex también comparte el single principal del nuevo álbum y el vídeo que lo acompaña, KEEP IT UP.

Sobre el nuevo disco

Título: WHO CARES?

Fecha de publicación: 11 de marzo de 2022

Sello: Sony Music

Sobre el disco: Este lanzamiento es el primero de Rex desde el EP Live at Radio City Music Hall de 2020, extraído de sus dos conciertos con las entradas agotadas en el recinto en 2020, justo antes de que su gira internacional Pony se interrumpiera en Berlín debido a la Covid-19. Sin embargo, resulta que la interrupción de esa gira es parte de la génesis de este álbum. Después de pasar la mayor parte de 2020 en cuarentena de vuelta a casa en el Reino Unido, Rex hizo el viaje a Ámsterdam ese otoño para grabar con Benny Sings, con el que elaboró el single rompedor de 2017, Loving Is Easy.

Lo que comenzó como sesiones sin expectativas se convirtió en una ventana increíblemente productiva de 48 horas de grabación con Benny. Los 10 días posteriores de trabajo conjunto produjeron su cuarto álbum, realizado en estrecha colaboración con Benny, que es un disco juguetón de un artista de humor juguetón. El álbum también encuentra a Rex reunido con uno de sus primeros colaboradores, Tyler, The Creator, que contribuye con un verso en OPEN A WINDOW, que marca la primera vez que los dos han colaborado desde el álbum Flower Boy de Tyler de 2017.

Single de adelanto: KEEP IT UP.

Sobre el videoclip: En el vídeo se ve a Rex bailando por el ajetreado centro de Ámsterdam mientras interpreta el tema junto al músico Benny Sings, con quien creó WHO CARES? en el transcurso de unas cuantas sesiones en el estudio de Sings en Ámsterdam.

Rex Orange County – KEEP IT UP

Tracklist de WHO CARES?

‘Keep It Up’

‘Open A Window (feat. Tyler, The Creator)’

‘Worth It’

‘Amazing’

‘One In A Million’

‘If You Want It’

‘7 AM’

‘The Shade’

‘Making Time’

‘Shoot Me Down’

‘Who Cares?’

