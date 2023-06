Nuevo disco: Rick Astley – «Are We There Yet?»

El viernes 6 de octubre saldrá a la venta el nuevo álbum de estudio de Rick Astley, Are We There Yet?, que incluye el sencillo principal Dippin My Feet.

El legendario cantante de Never Gonna Give You Up ha escrito, grabado y producido íntegramente el álbum en su estudio casero al suroeste de Londres. Astley interpretó casi todo en el disco, en el que las únicas excepciones son los instrumentos de viento, los teclados y algunas voces de apoyo.

Tracklist de Are We There Yet?

‘Dippin My Feet’ ‘Letting Go’ ‘Golden Hour’ ‘Never Gonna Stop’ ‘Close (Your Shoes)’ ‘High Enough’ ‘Forever and More’ ‘Driving Me Crazy’ ‘Maria Love’ ‘Take Me Back To Your Place’ ‘Waterfall’ ‘Blue Sky’

Gira por Reino Unido con dos conciertos especiales en Londres

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Rick Astley ha anunciado una gira por algunos de los principales pabellones del Reino Unido para febrero y marzo de 2024 y dos conciertos muy especiales este otoño.

Después de sus esperadas actuaciones en Glastonbury y Kendal Calling este verano, Rick Astley ofrecerá dos noches en el famoso Royal Albert Hall de Londres el miércoles 1 y el jueves 2 de noviembre de 2023.

Tres meses después, Rick Astley iniciará la parte de la gira por pabellones en el Nottingham Motorpoint Arena el jueves 22 de febrero antes de presentarse en Newcastle, Leeds, Cardiff, Glasgow, Bournemouth, Birmingham y Manchester. Además, estará acompañado en todas las fechas por su compañera de década Belinda Carlisle.

Todo un icono de la música de los 80 preparado para seguir dando guerra.