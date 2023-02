Nuevo disco: Rob Grant – “Lost At Sea”

El padre de Lana Del Rey, Rob Grant, ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum, Lost At Sea, que saldrá este verano. El álbum incluirá a su hija Lana en la canción principal y en otra llamada Hollywood Bowl.

Aunque Grant nunca ha recibido clases de música, el padre de la cantante ha reclutado a una variedad de talentosos colaboradores para el álbum, incluyendo a su hija, Lana Del Rey, y a los productores Jack Antonoff, Luke Howard, Laura Sisk y Zach Dawes.

Lana también lanzará su noveno álbum Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd el 24 de marzo, que contará con colaboraciones de Father John Misty y Tommy Genesis.