Nuevo disco: Roger Waters – «The Dark Side of the Moon Redux»

Roger Waters, el exbajista de la legendaria banda Pink Floyd, ha dado a conocer una versión regrabada del clásico álbum de la banda, The Dark Side of the Moon, del cual fue uno de los compositores. La nueva versión, titulada The Dark Side of the Moon Redux, será publicada el 6 de octubre de 2023 como un álbum en solitario de Waters. El primer sencillo del álbum, una nueva interpretación de la canción Money de 1973, ya está disponible.

Waters ha expresado su deseo de «reabordar el mensaje político y emocional de todo el álbum» y abordar temas como la guerra, el capital y la muerte. Según sus declaraciones a la prensa, Waters compartió: «El Dark Side of the Moon original se siente en cierto modo como el lamento de un ser mayor sobre la condición humana. Pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo grabamos, y al mirar el mundo que nos rodea, está claro que el mensaje no ha calado. Es por eso que empecé a considerar qué sabiduría podría aportar un octogenario a una versión reimaginada».

El músico añadió: «Cuando mencioné por primera vez la idea de volver a grabar The Dark Side of the Moon a Gus y Sean, todos pensaron que estaba loco, pero cuanto más lo considerábamos, más pensábamos, ‘¿no es esa la idea precisamente?'». Waters, además, se muestra enormemente orgulloso de lo que han creado, una obra que puede estar a la altura del original y caminar de la mano a lo largo de medio siglo de tiempo.

Sin embargo, cabe destacar que la nueva versión no contará con la participación de los antiguos compañeros de banda de Waters, sino quee lo ha grabado junto a Gus Seyffert, Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd y Jon Carin.

Con esta nueva versión de The Dark Side of the Moon, Roger Waters busca darle una nueva perspectiva a un álbum icónico y trascendental, explorando y reevaluando su mensaje para abordar los desafíos actuales y perdurar en el tiempo.