Rolling Blackouts Coastal Fever han anunciado su tercer álbum de estudio, Endless Rooms, y han estrenado The Way It Shatters, el primer single de adelanto.

Endless Rooms saldrá el 6 de mayo a través de Ivy League / Sub Pop y sucederá de este modo a Sideways To New Italy, su último trabajo publicado en 2020.

Rolling Blackouts Coastal Fever – The Way It Shatters

