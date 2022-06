Nuevo disco: Sampa The Great – «As Above, So Below»

Sampa The Great, poetisa y rapera nacida en Zambia, criada en Botswana y ganadora del premio ARIA, anuncia la inminente llegada de su segundo álbum de larga duración, As Above, So Below, a la venta en todo el mundo el 9 de septiembre a través de Loma Vista. Junto a estas noticias, está el lanzamiento del nuevo sencillo y video de Sampa, Never Forget con Chef 187, Tio Nason y Mwanjé.

Después de mudarse a su hogar en Zambia durante la pandemia, Sampa se reconectó con un lado diferente de sí misma, más cercano al arte más joven que se nutrió al crecer en África. Desde colaboraciones con los creativos sudafricanos Rochelle Nembhard e Imraan Christian, hasta el tiempo dedicado a grabar con una red establecida desde hace mucho tiempo de amigos cercanos y familiares, Sampa abre una era de autenticidad.

As Above, So Below revela los muchos lados de Sampa, a lo largo de un disco que fusiona lo serio con lo sensual. As Above se traduce como la Sampa exterior, mientras que So Below es la Sampa interior, uniéndose para revelar la versión más elevada de sí misma, sin máscara ni papel que desempeñar. El ancla del disco es Eve: el modelo de Sampa de su yo ideal que se manifiesta dentro de las letras de As Above, So Below, y aparece visualmente a lo largo de los próximos videos del álbum.

Sampa dice sobre el sencillo y video:

«Never Forget es una oda a la música Zamrock, un género nacido en los años 70 que combina la música tradicional de Zambia y el rock psicodélico. En particular, la canción se centra en la música kalindula. Este tributo fue inspirado por la banda WITCH y su cantante principal, el Sr. Jagari Chanda, quien se ha convertido en uno de mis mentores musicales. Descubrí Zamrock más adelante en mi vida y me sorprendió que esta música fuera conocida en todo el mundo, pero que hoy en día no se celebra ni reconoce plenamente en Zambia. Me di cuenta de que sentía similitudes en mi propio viaje, ya que mi carrera despegó fuera de mi país de nacimiento. Pensé que era apropiado rendir homenaje a quienes me precedieron y fusionar pasado, presente y futuro a través de la música y las imágenes; pasando el testigo de una generación a la siguiente. Las imágenes de archivo del clip incluyen al difunto gran Paul Ngozi, el difunto presidente Kenneth Kaunda (primer presidente de Zambia) y la legendaria WITCH», asegura sobre el disco.

Ahora que Sampa The Great se prepara para presentar su segundo álbum, disfrute de la excelencia creativa y la historia profunda en Never Forget, antes del muy esperado As Above, So Below en septiembre.

Además, la rapera africana aterrizará el 19 de octubre en El Sol tras brillar en la pasada edición de Primavera Sound Barcelona. Las entradas estarán a la venta en DICE a partir del viernes 1 de julio a las 11:00 a un precio de 20 € más gastos de distribución

Tracklist de Sampa The Great – As Above, So Below

Shadows Lane feat. Denzel Curry Never Forget feat. Chef 187, Tio Nason, Mwanjé Mask on feat. Joey Bada$$ BONA Can I Live feat. W.I.T.C.H Imposter Syndrome feat. James Sakala Tilibobo Lo Rain feat. Mwanjé IDGAF feat. Kojey Radical Let Me Be Great feat Angélique Kidjo

Sobre Sampa The Great

Sampa The Great, rapera que canta y cantante que rapea, ha estado toda la vida yéndose a algún lado: nació en Zambia, creció en Botswana y estudió en San Francisco y Los Ángeles antes de asentarse, de momento, en Australia. Desde allí, enlaza pasado, presente y futuro de la música negra en su más amplia definición geo-rítmica con un flow elástico para fans de Little Simz, Tierra Whack o Loyle Carner.

Fuente: Primavera Sound

Discografía de Sampa The Great

The Return (2019)

As Above, So Below (2022)

