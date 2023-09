Nuevo disco: Sampha – “Lahai”

¡Sampha está de vuelta! El músico británico ha desvelado grandes noticias: su nuevo álbum está en camino, y no podemos evitar emocionarnos. Este esperado proyecto musical, sucesor de su aclamado álbum Process de 2017 y que llegará a nosotros el 20 de octubre a través del sello Young, llevará por nombre Lahai, en honor a su abuelo paterno.

Pero eso no es todo, porque Sampha no viene solo en este viaje musical. El álbum, que consta de 14 pistas, cuenta con colaboraciones de artistas de renombre, como Yaeji, Léa Sen, Sheila Maurice-Grey de Kokoroko, Ibeyi, Morgan Simpson de Black Midi, Yussef Dayes, Laura Groves, El Guincho y Kwake Bass. Esto convierte a Lahai en un verdadero festín musical y una “affaire” comunitario, como se describe en un comunicado de prensa.

Además, Sampha nos ha regalado un atractivo adelanto de lo que está por venir con su nuevo sencillo y video musical, Only. La canción, con un ritmo vibrante co-producido por El Guincho y el propio Sampha, nos lleva a una contemplación profunda mientras el artista reflexiona sobre su propia existencia. El video, dirigido por nuevo con el artista, es un complemento perfecto para la canción.

En este nuevo álbum, Sampha no teme explorar una amplia gama de géneros musicales, desde el jazz hasta el soul, pasando por el rap, el dance, la jungla y la música del oeste africano. Es un testimonio de su habilidad para cruzar fronteras y conectar a través de la música, y estamos ansiosos por ver hacia dónde nos llevará en esta travesía musical.

Marquemos nuestros calendarios, preparemos nuestros auriculares y mantengamos nuestros oídos bien abiertos, porque el 20 de octubre llegará este Lahai, una invitación a explorar la profundidad de la conexión humana a través de la música del cual también tenemos ya el tracklist:

01 Stereo Colour Cloud (Shaman’s Dream)

02 Spirit 2.0

03 Dancing Circles

04 Suspended

05 Satellite Business

06 Jonathan L. Seagull

07 Inclination Compass (Tenderness)

08 Only

09 Time Piece

10 Can’t Go Back

11 Evidence

12 Wave Therapy

13 What If You Hypnotise Me?

14 Rose Tint