Nuevo disco: Sex Pistols – «The Original Recordings»

Habrá un nuevo recopilatorio de los Sex Pistols. The Original Recordings incluirá 20 canciones de la banda punk británica y se publicará el 27 de mayo a través de UMG.

Todos los temas pertenecen a su era de mayor éxito y reconocimiento, entre los años 1976 y 1978, y servirá de banda sonora para la serie dirigida por Danny Boyle que, sobre las vivencias de los Pistols, se estrenará el 31 de mayo en Disney+.

Tracklist de The Original Recordings

1. ‘Pretty Vacant’

2. ‘God Save The Queen’

3. ‘Bodies’

4. ‘No Feelings’

5. ‘I Wanna Be Me’

6. ‘Anarchy In The UK’

7. ‘Submission’

8. ‘No Fun’

9. ‘(I’m Not Your) Stepping Stone’

10. ‘Holidays In The Sun’

11. ‘New York’

12. ‘Problems’

13. ‘Lonely Boy’

14. ‘Silly Thing’

15. ‘Something Else’

16. ‘C’Mon Everybody’

17. ‘Satellite’

18. ‘Did You No Wrong’

19. ‘Substitute’

20. ‘My Way’

