Nuevo disco: Shabazz Palaces – «Robed in Rareness»

Ya viene de camino lo nuevo de Shabazz Palaces. Ishmael Butler acaba de anunciar que su nuevo álbum, Robed in Rareness, saldrá el 27 de octubre a través de Sub Pop. Y eso no es todo, ya podemos escuchar el primer sencillo Binoculars, que cuenta con la colaboración del rapero de Seattle Royce the Choice.

Hay mucho más, no os creáis. El álbum también cuenta con la participación de otros artistas como Lavarr the Starr, Geechi Suede de Camp Lo, O Finess de Colorado Springs, Porter Ray de Seattle y el hijo de Butler, Lil Tracy. ¡Menudo equipazo!

La producción del álbum estuvo a cargo de Shabazz Palaces, mientras que Erik Blood se encargó de la mezcla y Butler y Blood de la ingeniería en Studio4 West en Venice, California. Warren Defever se encargó de la masterización en Third Man Mastering.

Os dejamos con el tracklist y os invitamos a descubrir esta nueva entrega en el mundo de Shabazz Palaces.

01. Binoculars [ft. Royce the Choice]

02. Woke Up in a Dream [ft. Lil Tracy]

03 P Kicking G [ft. Porter Ray]

04 Cinnamon Bun [ft. Lavarr the Starr]

05 Scarface Mace [ft. O Finess]

06 Gel Bait [ft. Geechi Suede]

07 Hustle Crossers