Nuevo disco: Sharon Van Etten – «We’ve Been Going About This All Wrong»

Sharon Van Etten ha anunciado que su nuevo disco se titulará We’ve Been Going About This All Wrong y saldrá a la venta el 6 de mayo a través de Jagjaguwar.

Se trata del primer disco de la artista desde Remind Me Tomorrow en 2019, y por el momento no tenemos ninguna canción que poder mostraros como adelanto, ya que, además, Van Etten ha decidido que sus dos últimos lanzamientos, Porta y Used to It no formen parte de este nuevo trabajo.

We’ve Been Going About This All Wrong fue co-producido con Daniel Knowles y grabado con la banda que acompaña a Van Etten en sus giras: Jorge Balbi en la batería, Devon Hoff en el bajo y su director musical Charley Damski en sintetizadores y guitarras.

Teaser de We’ve Been Going About This All Wrong

Tracklist de We’ve Been Going About This All Wrong

01 Darkness Fades

02 Home to Me

03 I’ll Try

04 Anything

05 Born

06 Headspace

07 Come Back

08 Darkish

09 Mistakes

10 Far Away

