Nuevo disco: She & Him – «Melt Away: A Tribute To Brian Wilson»

She & Him, el dúo formado por Zooey Deschanel & M. Ward, ha confirmado que su próximo trabajo, séptimo de su discografía, saldrá a la venta el 22 de julio y se titulará Melt Away: A Tribute To Brian Wilson.

Evidentemente, sí, se trata de un homenaje del mítico fundador y compositor de los Beach Boys, lo cual explican del siguiente modo: «En la primavera de 2020, comenzamos una lista de nuestras canciones favoritas de Brian, una lista muy larga de hecho. Escogimos canciones sin tener en cuenta su éxito en las listas. Aquellas menos conocidas nos impresionan tanto como las canciones más populares – y todos ellas nos parecen estar lo suficientemente maduras como para ser re-imaginadas, re-interpretadas y re-inventadas. Brian escribe canciones sobre la belleza, la soledad y vulnerabilidad mejor que nadie – y mediante la secuenciación de este tipo de temas junto a otras canciones populares sobre confianza, amor y diversión, podemos crear una imagen más completa de cómo es la vida en la tierra».

Además, cuenta con el beneplácito del propio Wilson, así que han sabido cerrar el círculo correctamente: «Zooey y Matt hicieron versiones alucinantes de nuestras canciones. las armonías son hermosas y correctas. ¡Me encanta este disco!”, explica Brian Wilson.

She & Him – Darlin‘ (versión de Beach Boys)

Tracklist de She & Him – Melt Away: A Tribute To Brian Wilson

1. Darlin’

2. Wouldn’t It Be Nice

3. Til I Die

4. Deirdre

5. Melt Away

6. Good To My Baby

7. Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)

8. Don’t Worry Baby

9. This Whole World

10. Kiss Me, Baby

11. Do It Again ft. Brian Wilson

12. Heads You Win, Tails I Lose

13. Please Let Me Wonder

14. Meant For You

