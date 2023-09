Nuevo disco: Sia – «Reasonable Woman»

Sia está de regreso y mejor que nunca. La artista australiana acaba de compartir su nuevo sencillo titulado Gimme Love, y eso no es todo, ¡anunció su primer álbum en ocho años llamado Reasonable Woman!

Si eres un seguidor leal de Sia, sabes que su música siempre nos llega al corazón, y Gimme Love no es la excepción. En este himno, Sia nos pide con pasión: «Come now do this just for me, yeah / I don’t ask for much / Gimme love, gimme love, gimme love, baby».

La canción sigue a su exitoso sencillo del 2022, Unstoppable, pero aquí viene la noticia más emocionante: Reasonable Woman será su primer álbum completo en ocho años. ¡Sí, lo has leído bien! Este esperado proyecto está programado para su lanzamiento en la primavera de 2024 a través de Atlantic Records. ¿No puedes esperar? Puedes reservar el LP ahora mismo y asegurarte de ser uno de los primeros en escucharlo cuando salga.

Aunque todavía no tenemos una fecha de lanzamiento exacta, se especula que el álbum llegará en mayo de 2024, basándonos en que las preventas se enviarán ese mismo mes. Además, para los coleccionistas y fanáticos incondicionales, habrá una edición especial de vinilo de color mandarina limitada a 500 copias. ¡Una verdadera joya para tu colección!

Pero eso no es todo lo que ha estado haciendo Sia en estos años. Ha estado ocupada trabajando en proyectos increíbles, como escribir canciones para el exitoso álbum Endless Summer Vacation de Miley Cyrus, donde contribuyó con las pistas Violet Chemistry y Muddy Feet.

También se unió a Labyrinth durante su actuación en Coachella a principios de este año para interpretar Thunderclouds, una de las canciones de su álbum colaborativo Labrinth, Sia & Diplo Present… LSD.

En resumen, Sia está de vuelta y más fuerte que nunca con Gimme Love y su próximo álbum Reasonable Woman. Mantente atento para más noticias de este esperado trabajo y, mientras tanto, ¡dale play a Gimme Love una y otra vez!