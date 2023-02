Nuevo disco: Skrillex – «Quest for Fire»

Skrillex, el DJ y productor que revolucionó el dubstep y que ha colaborado con medio mundo, por fin ha anunciado su nuevo disco en solitario, Quest for Fire, que saldrá el 17 de febrero de 2023.

¿Qué es Quest for Fire?

Quest for Fire es el título del segundo disco de Skrillex, que llevábamos esperando desde 2014, cuando publicó su debut, Recess. El disco será un doble álbum que contendrá 13 canciones de diferentes estilos y géneros, desde el dubstep hasta el pop, pasando por el hip hop, el trap y el rock.

¿Con quién ha colaborado Skrillex en Quest for Fire?

Skrillex no ha escatimado en colaboraciones de lujo para su nuevo disco. Entre los artistas que aparecen en Quest for Fire se encuentran Fred Again, Aluna, Four Tet o Missy Elliot, entre otros. Skrillex ha demostrado una vez más su versatilidad y su capacidad para fusionar su sonido con el de otros artistas, creando temas únicos y sorprendentes.

¿Qué tal suena Rumble, el último adelanto de Quest for Fire?

Rumble es la última canción que Skrillex ha lanzado de su nuevo disco, y es una colaboración con el productor británico Fred Again, que ha trabajado con artistas como Ed Sheeran, Stormzy o FKA Twigs. La canción es una mezcla de dubstep, house y pop, con una base electrónica potente y unos vocales pegadizos. El video de la canción muestra a Skrillex y Fred Again en un estudio casero, rodeados de equipos y sintetizadores, mientras crean la canción. Rumble es una canción que te hará mover el cuerpo y que te dejará con ganas de más.

¿Dónde y cuándo podremos escuchar Quest for Fire?

Quest for Fire saldrá el 17 de febrero de 2023, y estará disponible en todas las plataformas digitales. Además, Skrillex ha protagonizado un concierto en directo desde su sótano gracias al que hemos podido ir conociendo todas las canciones de Quest for Fire, y que podemos ver al comienzo de esta noticia.

Tracklist y portada de Quest For Fire