Nuevo disco: Slipknot – «The End, So Far»

Ya está aquí la confirmación oficial de que Slipknot publicarán su nuevo disco The End, So Far el 30 de septiembre a través de Roadrunner.

Se trata de su primer trabajo desde 2019 con We Are Not Your Kind y ya podemos escuchar una de sus canciones, llamada The Dying Song (Time to Sing), acompañada de su correspondiente videoclip, que fue dirigido por el percusionista y miembro de Slipknot Michael Shawn Crahan (también conocido como «Clown»). Y sí, es tan inquietante como siempre en los visuales de la banda estadounidense.

Producido por Joe Barresi, os dejamos a continuación el Tracklist del que será séptimo disco de Slipknot:

01 Adderall

02 The Dying Song (Time to Sing)

03 The Chapeltown Rag

04 Yen

05 Hivemind

06 Warranty

07 Medicine for the Dead

08 Acidic

09 Heirloom

10 H377

11 De Sade

12 Finale