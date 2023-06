Nuevo disco: Slowdive – «Everything Is Alive»

Slowdive han anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, el quinto de su carrera y el primero en seis años. El disco se titula Everything Is Alive y saldrá a la venta el 1 de septiembre de 2023 a través del sello Dead Oceans. Se trata de un trabajo muy esperado por los fans de la banda y los amantes del género, que llevan años siguiendo la trayectoria de estos pioneros del sonido etéreo y envolvente.

Un álbum dedicado a la vida y la esperanza

Everything Is Alive es un álbum que explora el tema de la vida y la esperanza, dedicado a la madre de Rachel Goswell y al padre de Simon Scott, ambos fallecidos en 2020. El guitarrista y cantante Neil Halstead dijo en un comunicado de prensa: “No se sentiría bien hacer un disco muy oscuro ahora mismo. El álbum es bastante ecléctico emocionalmente, pero se siente esperanzador”.

El disco incluye el sencillo Kisses, que se estrenó el 20 de junio con un videoclip dirigido por Parri Thomas. La canción es una muestra del sonido característico de Slowdive, que combina voces celestiales, guitarras hipnóticas y atmósferas oníricas. Además de Kisses, Everything Is Alive contendrá otras canciones aún no reveladas, como Shanty, Alife, Skin In The Game y The Slab.

Una gira por Norteamérica en otoño

Además de anunciar su próximo álbum, Slowdive ha anunciado también una extensa gira por Norteamérica, que tendrá lugar en el otoño de 2023. La gira contará con la banda interpretando canciones de su nuevo álbum, así como los éxitos de sus anteriores lanzamientos. La gira es un evento muy anticipado por los fans de la banda, que llevan años esperando nuevo material de Slowdive.

La gira comenzará el 23 de septiembre en Toronto, Canadá, y pasará por ciudades como Boston, Nueva York, Chicago, Denver, Los Ángeles y San Francisco, entre otras.

Slowdive también tiene previsto actuar en otros países, como Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Algunos de estos conciertos ya se habían programado anteriormente, pero tuvieron que ser pospuestos debido a una lesión de espalda del baterista Simon Scott. Entre los festivales en los que participará la banda se encuentran Glastonbury, Fuji Rock, Off Festival, Ypsigrock Festival y Green Man Festival.

Tracklist de Everything Is Alive