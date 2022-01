Nuevo disco: Sonic Youth – «In/Out/In»

Sonic Youth publicarán un nuevo álbum de rarezas titulado In/Out/In, que recopilará material inédito grabado entre 2000 y 2010.

Todo sobre el nuevo álbum de rarezas de Sonic Youth

Título: In/Out/In

Fecha de publicación: 18 de marzo

Sello: Rough Trade

Sobre el disco: Las canciones de In/Out/In se grabaron en varios lugares diferentes a principios de la década de 2000, y fueron masterizadas por Carl Saff el año pasado.

Serán cinco canciones en total que estarán disponibles en LP, Cd y cassette.

Single de presentación: In & Out

Sobre la canción: Fue grabada en Pomona, California y Echo Canyon, Nueva Jersey.

Sonic Youth – In & Out

Portada de In/Out/In

Tracklist de In/Out/In

01 Basement Contender

02 In & Out

03 Machine

04 Social Static

05 Out & In

Sobre Sonic Youth

Grupo indispensable para entender la historia del rock independiente, Sonic Youth es una referencia en permanente revisión y reivindicación. De su abrasiva e imaginativa mezcla de rock experimental, punk, noise y art rock no solo surgieron clásicos del indie como Daydream Nation (1988) o Goo (1990), sino también un sonido muy personal e inconfundible que marcaría a varias generaciones de bandas. Basándose en la distorsión, el ruido y la electricidad, Thurston Moore, Kim Gordon y Lee Ranaldo, pilares de la banda, hicieron historia. Y ahora es el momento de recuperarla.

