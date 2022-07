Nuevo disco: Sorry – «Anywhere But Here»

El nuevo disco de Sorry ya está en camino. Se titulará Anywhere But Here y saldrá publicado el próximo 7 de octubre a través de Domino Records, aunque para escuchar el primer adelanto no tenemos que esperar ni un segundo más, ya que ya está disponible Let The Lights On, single que vine acompañado de un videoclip dirigido por MILTON & FLASHA.

Se trata del segundo disco de la banda después de su debut en 2020 con 925, y ha sido grabado en Bristol junto a los productores Ali Chant y Adrian Utley de Portishead. Sobre esta decisión, la banda afirma que quería trabajar con ellos para conseguir un «sonido más clásico que el que tuvieron en su debut» que permite que «las canciones suenen con un mayor brillo sin perder el encanto inicial de las demos que habían grabado por su cuenta».

Sobre el primer adelanto, afirman que es «una canción triste y divertida de amor, de hecho, una canción de amor muy divertida para que suene en los clubs y una de las más inmediatas y pegadizas que hemos escrito hasta la fecha». Además, consideran que «muestra un lado muy diferente de nuestro álbum, y de hecho, la gente seguro que entenderá esta canción mejor ya que es un poco más accesible que el resto».

Además de poder disfrutar este primer adelanto, os dejamos a continuación el tracklist completo de este esperado disco.

Tracklist de Sorry – «Anywhere But Here»