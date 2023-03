Nuevo disco: Sparks – «The Girl Is Crying In Her Latte»

Los hermanos Ron y Russell Mael, más conocidos como Sparks, han anunciado su nuevo álbum The Girl Is Crying In Her Latte, que saldrá a la venta el 26 de mayo bajo el sello Island Records. Además, han compartido la canción que da nombre al disco y que contará un vídeo protagonizado por la actriz Cate Blanchett.

The Girl Is Crying In Her Latte es el 25º álbum de estudio de Sparks, una banda que lleva casi 50 años explorando los límites del pop y el rock con su estilo único e irreverente. En cuanto a la canción con la que comparte título, es un tema electrónico y bailable que refleja el humor ácido y la ironía de Sparks, y disfrutaremos de este esperado videoclip en cuanto esté disponible.

Sparks no solo tienen nuevo álbum, sino también nueva gira, que les traerá a España con sendas citas en Madrid y Barcelona para el Primavera Sound. Una vez más, los hermanos Mael demuestran que siguen siendo unos genios creativos e incansables que no paran de sorprendernos con su música.

Tracklist de The Girl Is Crying In Her Latte

1. ‘The Girl Is Crying In Her Latte’

2. ‘Veronica Lake’

3. ‘Nothing Is As Good As They Say It Is’

4. ‘Escalator’

5. ‘The Mona Lisa’s Packing, Leaving Late Tonight’

6. ‘You Were Meant For Me’

7. ‘Not That Well-Defined’

8. ‘We Go Dancing’

9. ‘When You Leave’

10. ‘Take Me For A Ride’

11. ‘It’s Sunny Today’

12. ‘A Love Story’

13. ‘It Doesn’t Have To Be That Way’

14. ‘Gee, That Was Fun’