Nuevo disco: Speedy Ortiz – «Rabbit Rabbit»

¡La espera ha terminado para los fanáticos de Speedy Ortiz! Después de cinco años desde su último álbum, la banda de Filadelfia anuncia su regreso con Rabbit Rabbit, una nueva producción que promete llevarnos en un viaje musical lleno de energía y emoción. Este álbum, que será lanzado el 1 de septiembre a través del sello Wax Nine, marca el primer lanzamiento de la banda desde Twerp Verse en 2018 y promete ser una experiencia musical que no querrás perderte.

You S02: La canción que refleja la intensidad y la locura

El primer sencillo del álbum, titulado You S02, ya está disponible y viene acompañado de un cautivador video dirigido por Elle Schneider. Filmando en los impresionantes desiertos de Joshua Tree, California, la banda y Schneider lograron capturar una atmósfera única y misteriosa que complementa perfectamente la energía frenética de la canción. La líder de la banda, Sadie Dupuis, compartió algunos detalles sobre el proceso creativo de este sencillo y comentó: «La canción refleja la intensidad y la locura que emana de las personas que actúan de manera negativa. No importa dónde te mudes, no te convertirás en un héroe si sigues tratando mal a los demás».

Una nueva formación y un título especial

Rabbit Rabbit es un álbum especial para Speedy Ortiz, ya que marca la primera vez que Audrey Zee Whitesides y Joey Doubek, quienes han sido miembros de la banda en giras anteriores, se unen oficialmente como bajista y baterista, respectivamente. Junto con Sadie Dupuis y el guitarrista Andy Molholt, forman un equipo sólido y creativo que promete ofrecer una experiencia musical inolvidable.

Una mirada al pasado y una celebración de la música

Dupuis también compartió su inspiración para el álbum, diciendo: «Mientras canalizaba escenas y sentimientos de décadas pasadas, quería rendir homenaje a las bandas que amaba cuando aprendí a tocar la guitarra, aquellas que me enseñaron a perderme en las posibilidades de este instrumento». Rabbit Rabbit es un testimonio del crecimiento artístico de Speedy Ortiz y su compromiso de explorar nuevas direcciones musicales sin perder su esencia.

Rabbit Rabbit: Un álbum que promete cautivar

Con temas emocionantes como Kim Cattrall, Scabs, Cry Cry Cry y The Sunday, Rabbit Rabbit promete ser una montaña rusa de emociones y melodías que dejará a los oyentes con ganas de más. La banda ha invertido tiempo y esfuerzo en cada detalle del álbum, desde la producción en Rancho de la Luna en Joshua Tree hasta la mezcla de Sarah Tudzin de Illuminati Hotties. Con más de 50 guitarras, aproximadamente 100 pedales de efectos y sonidos encontrados producidos a partir de objetos cotidianos, Speedy Ortiz ha creado un álbum que es verdaderamente único y cautivador.

¡Prepárate para sumergirte en el mundo de Rabbit Rabbit y dejarte llevar por la poderosa música de Speedy Ortiz!