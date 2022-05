Nuevo disco: Spielbergs – «Vestli»

Spielbergs han anunciado los detalles de su segundo disco, que se llamará Vestli y saldrá el 19 de agosto a través de su nuevo sello Big Scary Monsters.

Para presentarlo, nada mejor que estrenar dos nuevas canciones tituladas When They Come For Me y Get Lost, con los que dan continuidad al primer adelanto, Brother Of Mine, que estrenaron con anterioridad.

Spielbergs – When They Come For Me

Spielbergs – Get Lost

Tracklist de Spielbergs – Vestli

1. ‘The New Year’s Resolution’

2. ‘When They Come For Me’

3. ‘Every Living Creature’

4. ‘Go!’

5. ‘Kano GM’

6. ‘There Is No Way Out’

7. ‘Goodbye’

8. ‘Me and My Friends’

9. ‘Brother of Mine’

10. ‘Get Lost’

11. ‘George McFly’

