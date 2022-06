Nuevo disco: Stereolab – «Pulse of the Early Brain (Switched On, Vol. 5)»

Aunque llevamos más de una década sin disfrutar de un nuevo disco de Stereolab, la banda sigue dándonos noticias cada cierto tiempo, en esta ocasión con el lanzamiento de una nueva entrega de su colección de recopilatorios Switched On, la quinta concretamente, en esta ocasión bajo el título Pulse of the Early Brain.

Esta nueva entrega de la colección estará disponible a partir del 2 septiembre a través del sello Warp, y nos la presentan con la canción Robot Riot, que se inspira en una escultura que hizo Charles Long, que colaboró con la banda en su disco de 1995 Music for the Amorphous Body Study Center.

Además, el grupo estará de gira por Estados Unidos y Canadá a partir del próximo mes de septiembre hasta mediados de octubre.

