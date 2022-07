Nuevo disco: Sylvan Esso – «No Rules Sandy»

Aunque estemos en pleno verano, nos siguen llegando novedades discográficas, y algunas de ellas realmente inminentes. Sylvan Esso ha anunciado que su cuarto disco de estudio, que se titulará No Rules Sandy, saldrá a la venta el 12 de agosto a través de Loma Vista Recordings. Para acompañar este anuncio, el dúo nos deja escuchar un primer adelanto llamado Didn’t Care.

En cuanto al disco, la cantante Amelia Meath ha afirmado que «suena exactamente a lo que de hecho somos. Nos representa. No intentamos encajar en lo establecido, sino ser nosotros mismos, por frikis que seamos».

Al respecto también ha hablado su compañero Nick Sanborn, quien considera que «en toda nuestra carrera hasta ahora, hemos considerado realmente todo, y tal vez hemos pensado demasiado gran parte de nuestra música. Creo que ese podría ser el efecto final del último disco y la pandemia: sentir que sabemos lo que queremos. Y es ahora, o nunca. Así que salgamos y hagámoslo».

Estamos ya deseando que llegue el día 12 de agosto para escuchar este nuevo trabajo de Sylvan Esso.

Sobre Sylvan Esso

Sylvan Esso es un dúo estadounidense de pop electrónico de Durham, Carolina del Norte, formado en 2013. La banda está compuesta por la cantante Amelia Meath (Mountain Man) y el productor Nick Sanborn (Megafaun, Made of Oak). Hicieron su debut con el sencillo Hey Mami y lanzaron su álbum debut homónimo en Partisan Records el 12 de mayo de 2014, que alcanzó el número 39 en el Billboard 200. Lanzaron su segundo álbum What Now con Loma Vista Recordings el 28 de abril de 2017, que fue nominado para un premio Grammy al mejor álbum de baile / electrónico.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Sylvan Esso

Sylvan Esso (2014)

What Now (2017)

Free Love (2020)

