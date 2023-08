Nuevo disco: Taking Back Sunday – «152»

Taking Back Sunday ha anunciado su nuevo álbum 152, que saldrá el 27 de octubre a través de Fantasy, y ha compartido su primer adelanto llamado S’old. Este próximo LP será el octavo álbum de los veteranos del rock de Nueva York, y su primer álbum completo en siete años, después de Tidal Wave de 2016.

El álbum ha sido producido por Tushar Apte (Demi Lovato, Nicki Minaj) y mezclado por Neal Avron (Twenty One Pilots, Bleachers). El álbum toma su nombre de la sección de carretera en Carolina del Norte, donde la banda y sus amigos solían reunirse como adolescentes.

Sobre el disco, la banda ha afirmado que 152 ofrece mucha más esperanza y luz de lo que se dieron cuenta al principio cuando estaban en medio de todo, poniéndolo todo junto. «Hemos sido afortunados de crecer con muchas personas que pasaron por las mismas cosas al mismo tiempo, y probablemente sintieron lo mismo. Nuestra esperanza es que puedas encontrar un poco de ti mismo en esta nueva colección de canciones, porque no estás solo, y nosotros tampoco lo estamos», aseguran.

Por el momento, no te pierdas el sencillo principal del álbum, S’old, que aborda temas de responsabilidad adulta y aceptación y que sigue la estela de adelantos anteriores como The One, Keep Going y Quit Trying. Aquí os dejamos con el listado de canciones al completo: