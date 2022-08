Nuevo disco: Taylor Swift – «Midnights»

Por sorpresa y en el contexto de los MTV VMAs 2022, Taylor Swift ha anunciado su nuevo álbum Midnights, que saldrá a la venta el 21 de octubre y que cuenta la historia de «13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida».

Tras ganar tres galardones en la ceremonia que tuvo lugar en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, Swift esperó a medianoche tras su breve anuncio al recoger el premio al Video del año por All Too Well (10 minutes version) (Taylor’s version) para ofrecer todos los detalles de tan esperado lanzamiento.

Serán 13 canciones, divididas en las caras A y B, aunque no se han revelado los títulos de las canciones. Eso sí, tenemos ya una detallada descripción por parte de su autora: «Nos quedamos despiertos en el amor y el miedo, en la confusión y las lágrimas. Miramos las paredes y bebemos hasta que responden. Nos retorcemos en nuestras jaulas hechas por nosotros mismos y rezamos para no estar, en este momento, a punto de cometer algún error fatídico que cambie la vida».

En unas semanas, escucharemos este disco que, seguro, se colará entre lo más escuchado del año. ¿Cuándo tendremos el primer adelanto?

Sobre Taylor Swift

Taylor Swift fue con solo 17 años la artista más joven capaz de llegar al número uno en las listas de country. Algo que de por sí ya bastaría para que su carrera mereciese la pena ser revisitada. Sin embargo, desde que eso ocurriera en el 2006, la cantante y compositora de Pensilvania no ha dejado de batir récords y acumular galardones en el pop rock más comercial. Estamos, de hecho, ante una de las mayores estrellas que la música norteamericana ha alumbrado en su historia y, sin lugar a dudas, la que cuenta con más popularidad en los 2000.

Fuente: Apple Music

Discografía de Taylor Swift

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (2012)

1989 (2014)

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (2020)

Evermore (2020)

Re-grabaciones

Fearless (Taylor's Version) (2021)

Red (Taylor's Version) (2021)

