Nuevo disco: Temples – “Exotico”

Temples ha anunciado detalles de su cuarto álbum de estudio, Exotico, que será publicado el 14 de abril a través de ATO. El primer single, Cicada, producido por Sean Ono Lennon, ya ha sido compartido por la banda.

¿Qué sabemos sobre el single?

Cicada es el título del primer sencillo de su nuevo álbum Exotico, y fue producido por el siempre genial Sean Ono Lennon. Según el bajista de la banda, Thomas Walmsley, la canción fue inspirada por el sonido de las cigarras, y la idea de emerger de la oscuridad después de un largo tiempo de sentirse reprimido. Al parecer, la banda trató de convertir ese sonido en una especie de ritmo de baile, y con la ayuda de Lennon, lograron una producción increíble.

¿Y sobre el disco?

El álbum será lanzado el 14 de abril a través de ATO Records y contará con 16 nuevas canciones.

La banda ha dicho que este álbum es un viaje a través de todos los aspectos de su vocabulario musical, con canciones para bailar, reflexionar y disfrutar. La lista de canciones incluirá algunas de las canciones que la banda ha lanzado previamente, como «Gamma Ray», así como nuevas canciones como «Liquid Air», «Crystal Hall» y «Head In The Clouds».

Según el cantante y guitarrista James Bagshaw, Exotico es un álbum que hicieron para encontrar la alegría en el proceso de hacer música. La producción del álbum estuvo a cargo de Sean Ono Lennon, quien también trabajó con la banda en su sencillo de 2020, «Paraphernalia».

Tracklist de Exotico

01. ‘Liquid Air’

02. ‘Gamma Rays’

03. ‘Exotico’

04. ‘Sultry Air’

05. ‘Cicada’

06. ‘Oval Stones’

07. ‘Slow Days’

08. ‘Crystal Hall’

09. ‘Head In The Clouds’

10. ‘Giallo’

11. ‘Inner Space’

12. ‘Meet You Maker’

13. ‘Time Is A Light’

14. ‘Fading Actor’

15. ‘Afterlife’

16. ‘Movements Of Time’