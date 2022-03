Nuevo disco: The Amazons – «How Will I Know If Heaven Will Find Me?»

The Amazons han anunciado su tercer álbum de estudio, How Will I Know If Heaven Will Find Me?, que llegará el 2 de septiembre a través de Fiction Records.

Para acompañar el anuncio, hoy llega Bloodrush como primer adelanto, un tema que, como el resto del disco, está fuertemente inspirado por las vivencias de la banda durante los confinamientos por la pandemia. «Escribir canciones sobre lo que haríamos cuando estuviéramos juntos nuevamente se convirtió en mi forma de tomar el control de la situación. Me permitió compartir algo verdaderamente íntimo. Escribir canciones es cómo proceso la vida. Es la mejor habilidad que tengo y poder usarla para solucionar un problema me dio un propósito nuevamente».

The Amazons – Bloodrush

Portada de How Will I Know If Heaven Will Find Me?

Tracklist de How Will I Know If Heaven Will Find Me?

1. ‘How Will I Know?’

2. ‘Bloodrush’

3. ‘Say It Again’

4. ‘There’s A Light’

5. ‘Northern Star’

6. ‘Wait For Me’

7. ‘One By One’

8. ‘Ready For Something’

9. ‘For The Night’

10. ‘In The Morning’

11. ‘I’m Not Ready’

