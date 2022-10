Nuevo disco: The Arcs – «Electrophonic Chronic»

Además de su exitosa carrera en The Black Keys, Dan Auerbach también lidera la banda The Arcs, que acaba de anunciar su primer disco en ocho años, Electrophonic Chronic, que llegará el 27 de enero de 2023 a través del propio sello de Auerbach, Easy Eye Sound.

Por el momento, ya podemos escuchar el primer avance de este trabajo, Keep On Dreamin, que llega acompañada de un videoclip animado por obra de Robert «Roboshobo» Schober.

En conjunto, el nuevo disco incluirá 12 canciones grabadas por Auerbach junto a Leon Michels, Nick Movshon, Homer Steinweiss y el difunto Richard Swift (quien murió en 2018, a los 41 años) en el propio estudio de Auerbach en Nashville, los Electric Lady en Manhattan y Diamond Mine (propiedad de Michels) en Queens, Nueva York.

Os dejamos, además, con el tracklist de este nuevo disco, que como os podéis imaginar, es todo un homenaje de sus compañeros a Swift.

01 ‘Keep On Dreamin”

02 ‘Eyez’

03 ‘Heaven Is A Place’

04 ‘Califone Interlude’

05 ‘River’

06 ‘Sunshine’

07 ‘A Man Will Do Wrong’

08 ‘Behind The Eyes’

09 ‘Backstage Mess’

10 ‘Sporting Girls Interlude’

11 ‘Love Doesn’t Live Here Anymore’

12 ‘Only One For Me’