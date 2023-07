Nuevo Disco: The Chemical Brothers – «For That Beautiful Feeling»

La legendaria banda de música electrónica The Chemical Brothers está lista para sorprendernos una vez más con su décimo álbum de estudio titulado For That Beautiful Feeling. Este es su primer lanzamiento desde su exitoso álbum de 2019, No Geography, y promete ofrecer una experiencia musical única.

For That Beautiful Feeling está programado para ser lanzado el 8 de septiembre a través de EMI Records, y los seguidores de la banda ya están ansiosos por escuchar las sorpresas que les esperan.

Una de las canciones destacadas es Live Again, que cuenta con la colaboración de Halo Maud y que tiene su propio y cautivador video musical dirigido por Dom & Nic. Además, también podemos disfrutar de No Reason, una nueva versión de The Darkness That You Fear y Skipping Like a Stone, que cuenta con la participación de Beck.

El álbum fue grabado en el estudio propio de la banda, ubicado en la costa sur, lo que sin duda ha permitido que The Chemical Brothers creen una obra auténtica y llena de su distintiva energía. Según la banda, este disco es una búsqueda para capturar ese momento salvaje en el que el sonido te abruma y te arrastra, permitiéndote dejarte llevar por sus olas hacia destinos desconocidos.

For That Beautiful Feeling es una colección de música vívidamente colorida y llena de confianza, con un enfoque profundamente psicodélico. Cada pista fue creada con la intención de encontrar ese punto de visión en el estudio y reflejarlo en la pista de baile a través de la música, logrando así una belleza imposible tallada a partir del ruido, el caos y un ritmo fluido sin fin.

La lista de canciones del álbum revela una interesante secuencia de temas que seguro cautivarán a los fans, desde el emocionante Intro hasta el hipnótico For That Beautiful Feeling con la colaboración de Halo Maud. Con su rica fusión de sonidos y su capacidad para llevarte a un viaje alucinante, este álbum seguramente se convertirá en un clásico atemporal para los amantes de la música electrónica. ¡No te lo puedes perder!

Por último, os dejamos con el tracklist completo:

1. ‘Intro’

2. ‘Live Again’ (feat. Halo Maud)

3. ‘No Reason’

4. ‘Goodbye’

5. ‘Fountains’

6. ‘Magic Wand’

7. ‘The Weight’

8. ‘Skipping Like A Stone’ (feat. Beck)

9. ‘The Darkness That You Fear’ (Harvest Mix)

10. ‘Feels Like I’m Dreaming’

11. ‘For That Beautiful Feeling’ (feat. Halo Maud)