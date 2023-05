Nuevo disco: The Coral- «Sea of Mirrors» & «Holy Joe’s Coral Island Medicine Show»

La banda liderada por James Skelly ha anunciado que este año publicará no uno, sino dos nuevos álbumes: Sea of Mirrors y Holy Joe’s Coral Island Medicine Show. Ambos discos saldrán a la venta el próximo 8 de septiembre y contarán con colaboraciones muy especiales.

Un western surrealista

Sea of Mirrors es el undécimo álbum de estudio de The Coral y el primero desde Coral Island, que salió en 2021. El disco está influenciado por los westerns italianos de los años 60, pero con un toque surrealista y creativo. Según Skelly, se trata de usar ese género cinematográfico para hacer lo que quieras.

El primer single del álbum es Wild Bird, una canción con unos arreglos de cuerda impresionantes a cargo de Sean O’Hagan (The High Llamas, Stereolab), que también ha co-producido el disco junto con Chris Taylor. El videoclip del tema está dirigido por James Slater y muestra a la banda tocando en un escenario desértico.

Una emisora ficticia

Holy Joe’s Coral Island Medicine Show es un proyecto paralelo a Sea of Mirrors que solo se podrá conseguir en formatos físicos (vinilo, CD, casete). Se trata de una emisora de radio imaginaria que emite desde Coral Island, el mundo ficticio creado por la banda en su anterior álbum.

El disco está compuesto por 18 canciones que podrían considerarse como las caras B definitivas de The Coral. Son temas que mezclan el country, el folk y el rock con una atmósfera oscura y misteriosa. La emisora está presentada por el abuelo de Skelly (el mismo que hizo de The Great Muriarty en Coral Island) y cuenta con la participación de actores como Cillian Murphy y John Simm.

Murphy hace una intervención hablada en la canción Oceans Apart, que cierra Sea of Mirrors. Skelly ha explicado que querían contar con algún actor italiano de los westerns clásicos, pero al no conseguirlo recurrieron a O’Hagan, que les sugirió a Murphy. El actor irlandés aceptó encantado y se puso en el papel de una vieja estrella del cine que reflexiona sobre su vida.

Simm hace lo propio en Drifters Prayer, una canción incluida en Holy Joe’s Coral Island Medicine Show. El actor inglés es amigo de la banda desde sus inicios y se prestó a colaborar cuando le propusieron hacer un monólogo sobre un vagabundo solitario.

Una banda única

The Coral llevan casi dos décadas haciendo música sin seguir modas ni tendencias. Su debut homónimo fue nominado al Mercury Prize en 2002 y desde entonces han publicado discos tan variados como Nightfreak and the Sons of Becker (2004), Butterfly House (2010) o Distance Inbetween (2016).

Su sonido combina elementos del rock psicodélico, el folk británico, el pop barroco y el indie rock con una personalidad propia e inconfundible. Sus canciones son capaces de transportarnos a mundos fantásticos o a realidades cotidianas con igual maestría.

Con estos dos nuevos álbumes, The Coral demuestran una vez más su capacidad para sorprendernos y deleitarnos con su música. Sea of Mirrors y Holy Joe’s Coral Island Medicine Show son dos obras complementarias pero distintas que nos invitan a explorar las diferentes facetas de esta banda única.

Tracklist de Sea of Mirrors:

1. The Actor And The Cardboard Cowboy

2. Cycles Of The Seasons

3. Faraway Worlds

4. Wild Bird

5. North Wind

6. Eleanor

7. Sea Of Mirrors

8. That’s Where She Belongs

9. The Way You Are

10. Dream River

11. Child Of The Moon

12. Almeria

13. Oceans Apart

Tracklist de Holy Joe’s Coral Island Medicine Show

1. Holy Joe (Sounds From The Other Side)

2. The Sinner

3. Hotel

4. Holy Joe (Hitchhiker At The Highway’s Edge)

5. Affiliation

6. Leave This Town

7. The Road Is Calling

8. Holy Joe (Rita Is Having A Bad One)

9. Never Be In Love Like That Again

10. Drifter’s Prayer

11. Holy Joe (Bobby And Faith)

12. Long Drive To The City

13. Down By The Riverside

14. Holy Joe (The Graveyard Shift)

15. Baby Face Nelson

16. Holy Joe (A Wise Man Once Said)

17. The Coral Island Killer

18. Holy Joe (Let The Credits Roll)