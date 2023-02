Nuevo disco: The Damned – «Darkadelic»

The Damned han anunciado un nuevo álbum titulado Darkadelic que será publicado el 28 de abril. La banda ha compartido un adelanto con el single The Invisible Man. Será su decimosegundo álbum y viene después de Evil Spirits del 2018.

¿Qué sabemos del single The Invisible Man? Según la banda, «consigue una buena mezcla entre las guitarras trippy de Captain Sensible con la característica voz de barítono gutural de David Vanian a través de una historia de misterio y locura. Es un paso más allá hacia un nuevo universo Darkadelic que solo The Damned podría conjurar».

¿Hay un video musical para la canción The Invisible Man? Ha sido dirigido por el cineasta británico Martin Gooch, y vemos a un científico mezclando pociones en un laboratorio oscuro mezclado con la propia banda actuando frente a imágenes psicodélicas.

¿Y qué sabemos de esta nueva etapa de la banda? Tras haber anunciado su vuelta en 2020, que debió ser pospuesta por la pandemia, el pasado mes de octubre la formación original de la banda (con el líder Dave Vanian, el guitarrista Captain Sensible, Monty Oxymoron en los teclados, Paul Gray en el bajo y el baterista Will Glanville-Taylor) tocó junta por primera vez en más de 30 años.

Tracklist y portada del disco Darkadelic