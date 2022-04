Nuevo disco: The Deslondes – «Ways & Means»

The Deslondes han anunciado Ways & Means, su primer álbum nuevo en cinco años, que se publicará el 8 de julio a través de New West Records.

Para acompañar este anuncio, la banda ha compartido una nueva canción llamada South Dakota Wild One, primer ejemplo de los 14 temas que incluirá este trabajo, que cuenta con colaboraciones de lujo de Margo Price, Twain y Billy Contreras.

Ways & Means será el tercer disco de la banda tras su debut homónimo en 2014 y su Hurry Home de 2017.

The Deslondes – «South Dakota Wild One»

Tracklist de Ways & Means

01 Good to Go

02 Five Year Plan

03 Ways & Means

04 South Dakota Wild One

05 Consider Me

06 Howl at the Moon

07 Home Again

08 Wild Eden

09 Standing Still

10 Dunes

11 Tomorrow Morning

12 Bound by Love

13 Sweet Release

14 Hero

