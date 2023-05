Nuevo disco: The Hives – «The Death Of Randy Fitzsimmons»

Después de más de una década sin publicar un álbum de estudio, la banda sueca de rock The Hives ha anunciado su regreso con un nuevo trabajo titulado The Death Of Randy Fitzsimmons, que saldrá a la venta el 11 de agosto de 2023 a través del distribuidor musical FUGA. El título del álbum es una referencia al «fundador, mentor y compositor» de la banda, el «perpetuo esquivo de los focos Randy Fitzsimmons», según explica el grupo en un comunicado.

Un single y un videoclip de terror

El primer adelanto del álbum es el tema Bogus Operandi, que abre el disco y que cuenta con un videoclip oficial dirigido por Aube Perrie. El vídeo tiene un tono de terror, acorde con el macabro título del álbum, y muestra a los miembros de la banda en una situación escalofriante.

Sobre el nuevo álbum, el vocalista Howlin’ Pelle Almqvist añade: “No hay madurez ni nada de esa mierda, porque ¿quién coño quiere rock’n’roll maduro? Eso es siempre donde la gente se equivoca, creo. ‘Es como rock’n’roll pero adulto’, ¡nadie quiere eso! Eso es literalmente quitarle lo bueno. El rock’n’roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así, lo que se debe a nuestra emoción – y no puedes fingir esa mierda”.

Una historia de horror detrás del álbum

La larga ausencia de The Hives del estudio no ha sido un paréntesis sino una historia de horror, según revela el comunicado sobre el nuevo álbum. “Los miembros de la banda fueron conducidos a la lápida de Fitzsimmons tras descubrir un obituario oculto y un críptico poema en el periódico local del pueblo del norte de Vastmanland de donde son The Hives. Al cavar el suelo recién enterrado, la banda no encontró un cuerpo, sino varias cintas, trajes y un pedazo de papel con las palabras The Death Of Randy Fitzsimmons mecanografiado como un título. Queda por ver si es un engaño o un gambito de apertura de Fitzsimmons. Las cintas descubiertas incluían las demos que se convertirían en las doce nuevas canciones de «The Death Of Randy Fitzsimmons».

El comunicado promete que el álbum será una obra maestra del rock’n’roll que hará honor al legado de Fitzsimmons. El lanzamiento del álbum irá seguido de una gira, con la banda volviendo a los escenarios en Europa en la primavera.

Un poco más sobre The Hives

The Hives son una banda formada en 1993 en Fagersta, Suecia. Está compuesta por Howlin’ Pelle Almqvist (voz), Nicholaus Arson (guitarra), Vigilante Carlstroem (guitarra), Dr. Matt Destruction (bajo) y Chris Dangerous (batería). Su estilo musical se caracteriza por un rock’n’roll energético y garajero, influenciado por bandas como The Stooges, The Ramones o MC5.

Su discografía consta de seis álbumes: Barely Legal (1997), Veni Vidi Vicious (2000), Tyrannosaurus Hives (2004), The Black and White Album (2007), Lex Hives (2012) y The Death Of Randy Fitzsimmons (2023). Algunos de sus éxitos más conocidos son «Hate to Say I Told You So», «Main Offender», «Walk Idiot Walk» o «Tick Tick Boom».