Nuevo disco: The Lemon Twigs – «Everything Harmony»

Los hermanos Brian y Michael D’Addario, más conocidos como The Lemon Twigs, están de vuelta con su cuarto álbum de estudio, Everything Harmony, que saldrá a la venta el 5 de mayo de 2023. El dúo de Long Island nos ofrece una nueva dosis de su pop-rock retro y divertido, con influencias de los Beatles, los Beach Boys, Queen y David Bowie, entre otros. Además, nos regalan el video de su último sencillo, Any Time of Day, dirigido por Ambar Navarro. ¿Quieres saber más sobre este esperado lanzamiento? Te lo contamos todo a continuación.

¿Qué es Everything Harmony?

Everything Harmony es el nombre del nuevo álbum de The Lemon Twigs, que contiene 13 canciones originales compuestas y producidas por los hermanos D’Addario. Es el sucesor de Songs for the General Public, que salió en 2020 y recibió buenas críticas por su creatividad y variedad. Everything Harmony promete seguir la misma línea, con temas que van desde el rock psicodélico al glam, pasando por el folk y el soul.

¿Dónde podemos escuchar y comprar el nuevo álbum de The Lemon Twigs?

El nuevo álbum de The Lemon Twigs, Everything Harmony, estará disponible en todas las plataformas digitales el 5 de mayo de 2023. También se podrá comprar en formato físico, tanto en CD como en vinilo, a través de la web de Captured Tracks, el sello discográfico de la banda. Si quieres reservar tu copia, puedes hacerlo aquí.

¿Qué podemos esperar de Any Time of Day?

Any Time of Day es el segundo sencillo del álbum, después de Corner Of My Eye. Es una canción que «oscila entre momentos de depresión y aislamiento y episodios de euforia vertiginosa». El video, que puedes ver al comienzo de la noticia, está inspirado en las actuaciones en directo de la televisión de los años 60 con referencias a The Carpenters, Tom Petty y, especialmente, al programa de televisión de The Monkees.

¿Qué más hay que saber sobre The Lemon Twigs?

The Lemon Twigs son una banda de rock formada por los hermanos Brian y Michael D’Addario, que nacieron en 1997 y 1999, respectivamente. Ambos son multiinstrumentistas y cantantes, y empezaron a tocar desde los 5 años, gracias a su padre, que les enseñó música. Antes de formar The Lemon Twigs, los hermanos participaron en varias obras de teatro y películas, como The Coast of Utopia, Sinister y People Like Us. The Lemon Twigs debutaron en 2016 con el álbum Do Hollywood, que les valió el reconocimiento de la crítica y el público, así como el apoyo de músicos como Elton John, Todd Rundgren y Alex Turner. Desde entonces, han publicado otros dos álbumes, Go to School y Songs for the General Public, y han girado por todo el mundo. En 2023, tienen previsto visitar varios países de Europa, pero lamentablemente por el momento no pasarán por España.

Tracklist de Everything Harmony:

01 When Winter Comes Around

02 In My Head

03 Corner of My Eye

04 Any Time of Day

05 What You Were Doing

06 I Don’t Belong to Me

07 Every Day Is the Worst Day of My Life

08 What Happens to a Heart

09 Still It’s Not Enough

10 Born to Be Lonely

11 Ghost Run Free

12 Everything Harmony

13 New to Me