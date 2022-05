Nuevo disco: The Lounge Society – «Tired Of Liberty»

The Lounge Society han anunciado los detalles de su álbum debut Tired Of Liberty, que saldrá este verano a través del sello Speedy Wunderground, concretamente el 26 de agosto.

Ya podemos escuchar un primer single de adelanto, Blood Money, que es la continuación musical del EP que lanzaron el año pasado, Silk For The Starving, con el que su nombre empezó a sonar con fuerza.

Al comentar sobre la nueva canción, la banda británica explicó que » es una reacción a la cultura de la codicia que se está filtrando en los pasillos del poder en todo el mundo. Es un recordatorio de que, en última instancia, todos sufrimos a manos de élites egoístas, y es nuestra perspectiva personal sobre los efectos de la política sucia en la vida cotidiana de nosotros mismos y de las personas que conocemos.

Para nosotros es una canción que captura por completo cómo es este disco y cómo somos nosotros como banda. Es algo así como el desarrollo perfecto de nuestros lanzamientos anteriores a nuestro álbum debut y exactamente cómo se debe presentar este disco. El equilibrio entre los riffs de guitarra y el ritmo de la batería y el bajo es una especie de instantánea del álbum”.

The Lounge Society – Blood Money

Tracklist de The Lounge Society – Tired Of Liberty

1. ‘People Are Scary’

2. ‘Blood Money’

3. ‘No Driver’

4. ‘Beneath The Screen’

5. ‘North Is Your Heart’

6. ‘Last Breath’

7. ‘Remains’

8. ‘Boredom Is A Drug’

9. ‘It’s Just A Ride’

10. ‘Upheaval’

11. ‘Generation Game’

