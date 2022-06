Nuevo disco: The Mountain Goats – «Bleed Out»

The Mountain Goats han anunciado que su próximo álbum se titulará Bleed Out y se publicará el 19 de agosto a través de Merge. Por ahora, ya podemos escuchar el primer adelanto, Training Montage, acompañado de su correspondiente video musical.

En cuanto al nuevo trabajo, han contado con Alicia Bognanno de Bully en la producción, y está inspirado por las películas de acción de los años 60, 70 y 80.

Grabado en los Betty’s Studios en los bosques cerca de Chapel Hill, el álbum incluye «tramas, personajes, atracos, rehenes, travesuras cuestionables, fugas en coche, todo eso. El pedal de aceleración pegado al suelo. Eventualmente, como pueden suponer, quería al menos una canción en la que el tempo se relajara un poco y esa es la canción principal, pero por lo demás poneos el cinturón. Nos escondimos en los bosques de Chapel Hill e hicimos este álbum sin que nadie lo supiera. El estilo propio de un soldado secreto. Ha sido bastante difícil mantener esto oculto, estamos muy orgullosos de lo que tenemos aquí».

Ahora, disfrutémoslo.

Tracklist de The Mountain Goats – Bleed Out

01 Training Montage

02 Mark on You

03 Wage Wars Get Rich Die Handsome

04 Extraction Point

05 Bones Don’t Rust

06 First Blood

07 Make You Suffer

08 Guys on Every Corner

09 Hostages

10 Need More Bandages

11 Incandescent Ruins

12 Bleed Out

Sobre The Mountain Goats

The Mountain Goats es una banda estadounidense formada en Claremont, California, por el cantautor John Darnielle. La banda tiene su sede actualmente en Durham, Carolina del Norte. Durante muchos años, el único miembro del grupo ha sido el propio Darnielle, a pesar del nombre plural que tiene la banda. Aunque sigue siendo el miembro principal de la banda, ha trabajado con una variedad de colaboradores a lo largo del tiempo para dar forma a un total de 19 discos.

Fuente: Wikipedia

Discografía de The Mountain Goats

Zopilote Machine (1994)

Sweden (1995)

Nothing for Juice (1996)

Full Force Galesburg (1997)

The Coroner's Gambit (2000)

All Hail West Texas (2002)

Tallahassee (2002)

We Shall All Be Healed (2004)

The Sunset Tree (2005)

Get Lonely (2006)

Heretic Pride (2008)

The Life of the World to Come (2009)

All Eternals Deck (2011)

Transcendental Youth (2012)

Beat the Champ (2015)

Goths (2017)

In League with Dragons (2019)

Songs for Pierre Chuvin (2020)

Getting Into Knives (2020)

Dark in Here (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!