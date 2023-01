Nuevo disco: The New Pornographers – «Continue as a Guest»

The New Pornographers han vuelto y están mejores que nunca con su último álbum, Continue as a Guest, que se lanzará el 31 de marzo a través de Merge Records. Este disco será su primera publicación en el nuevo sello y, evidentemente, estamos muy emocionados por ver qué tienen preparado.

El líder de la banda, A.C. Newman, nos dio algunas pistas sobre la inspiración detrás del álbum, afirmando que fue influenciado por la «ambivalencia de la vida cotidiana durante la pandemia y los interminables obstáculos de vivir en línea». Agregó que la idea de continuar como una especie de espectador invitado en la sociedad actual, sintiéndose fuera de lugar y desconectado es algo que les ha inspirado.

Además, The New Pornographers ya han compartido su nuevo sencillo, Really Really Light, que fue coescrito por Dan Bejar. Newman describió el proceso detrás de la canción, diciendo que se inspiró en la idea de interpolar una canción que no mucha gente conoce, similar a lo que hizo Aloe Blacc en The Man con el estribillo de Your Song de Elton John. De ese modo, aunque pretendía lograr un sonido clásico a lo Tom Petty, acabo obteniendo una canción animada que seguramente se gane en hueco en multitud de playlists.

Tracklist de Continue as a Guest

1. Really Really Light

2. Pontius Pilate’s Home Movies

3. Cat and Mouse with the Light

4. Last and Beautiful

5. Continue as a Guest

6. Bottle Episodes

7. Marie and the Undersea

8. Angelcover

9. Firework in the Falling Snow

10. Wish Automatic Suite