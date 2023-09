Nuevo disco: The Rolling Stones – «Hackney Diamonds»

The Rolling Stones están de regreso y están listos para brillar como nunca antes. Después de casi dos décadas desde su último álbum de estudio en 2005, A Bigger Bang, la legendaria banda ha confirmado el lanzamiento de su nuevo álbum, Hackney Diamonds. ¿Preparados para rockear?

El mundo entero tiene una cita ineludible el próximo miércoles gracias a un emocionante evento de estreno en YouTube, que consistirá en una charla de presentación entre Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood con el nada menos que Jimmy Fallon. Será una reunión épica en el corazón del barrio londinense de Hackney, que según el comunicado oficial de la banda, es el alma del nuevo álbum.

Por si la expectación creada no fuese suficiente, Jimmy Fallon nos regaló un adelanto de un minuto de este encuentro en el que le vemos relajado en un sofá y escuchando a los Stones en vinilo. Hasta ahí, todo normal, hasta que recibe una llamada del teléfono Stones con el icónico logo del grupo, en la que la voz de uno de los miembros de la banda le informa sobre el evento que os comentábamos. ¡Qué forma de hacer un anuncio!

Pero eso no es todo, los Stones también nos tienen desconcertados y emocionados con un nuevo tema titulado Don’t Get Angry With Me (o simplemente Angry), para el que han lanzado un sitio web, dontgetangrywithme.com, que muestra un mensaje de error a propósito cuando intentas cargar la canción. Las redes sociales han explotado con fans frustrados, pero los Stones simplemente responden con humor: «Sorry, don’t be angry with me…». Algunos afortunados han logrado acceder al fragmento de 15 segundos. ¡Los Stones siempre tienen un as bajo la manga!

En lo que seguro que será muy emotivo para los fans de la banda, se ha revelado también que Hackney Diamonds incluirá las últimas grabaciones del legendario baterista Charlie Watts, quien nos dejó en 2021. Steve Jordan, el reemplazo en vivo de Watts, se encargará de las grabaciones que quedaron incompletas.

Y como si eso no fuera suficiente, hay rumores de una aparición especial de Paul McCartney en el álbum. Aunque no se ha confirmado la participación de Ringo Starr en las sesiones de grabación, la idea de una colaboración entre estas leyendas del rock es simplemente emocionante.

Entre A Bigger Bang y este nuevo trabajo, los Rolling Stones nos sorprendieron en 2016 con Blue & Lonesome, un álbum de versiones de clásicos y joyas ocultas del blues. Producido por Don Was y los siempre talentosos Glimmer Twins (el apodo de Jagger y Richards para su trabajo de producción), este álbum de 12 canciones rindió homenaje a artistas como Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter y Howlin’ Wolf.

Entonces, prepárate para un nuevo diamante musical en forma de Hackney Diamonds. Los Rolling Stones están de vuelta, y el mundo de la música está listo para recibirlos con los brazos abiertos. ¡No te lo pierdas!