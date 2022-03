Nuevo disco: The Rolling Stones – «Live at The El Mocambo»

The Rolling Stones han anunciado la publicación de un nuevo disco en directo grabado en 1997 durante los dos conciertos secretos de la legendaria banda en el local El Mocambo, con capacidad para solamente 300 personas y situado en Toronto, Canadá.

Incluirá 23 canciones repartidas entre todas aquellas que tocaron en el concierto del 5 de marzo junto a tres temas adicionales de su aparición la noche anterior (4 de marzo), y que han sido mezcladas por Bob Clearmountain.

Para celebrar el anuncio, ya podemos escuchar dos de los temas, It’s Only Rock ‘N’ Roll y Rip This Joint, que os dejamos a continuación.

The Rolling Stones – It’s Only Rock ‘N’ Roll y Rip This Joint

Tracklist para Live At The El Mocambo

1. ‘Honky Tonk Women (Live at the El Mocambo 1977)’

2. ‘All Down The Line (Live at the El Mocambo 1977)’

3. Hand Of Fate (Live at the El Mocambo 1977)’

4. ‘Route 66 (Live at the El Mocambo 1977)’

5. ‘Fool To Cry (Live at the El Mocambo 1977)’

6. ‘Crazy Mama (Live at the El Mocambo 1977)’

7. ‘Mannish Boy (Live at the El Mocambo 1977)’

8. ‘Crackin’ Up (Live at the El Mocambo 1977)’

9. ‘Dance Little Sister (Live at the El Mocambo 1977)’

10. ‘Around And Around (Live at the El Mocambo 1977)’

11. ‘Tumbling Dice (Live at the El Mocambo 1977)’

12. ‘Hot Stuff (Live at the El Mocambo 1977)’

13. ‘Star Star (Live at the El Mocambo 1977)’

14. ‘Let’s Spend The Night Together (Live at the El Mocambo 1977)’

15. ‘Worried Life Blues (Live at the El Mocambo 1977)’

16. ‘Little Red Rooster (Live at the El Mocambo 1977)’

17. ‘It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) (Live at the El Mocambo 1977)’

18. ‘Rip This Joint (Live at the El Mocambo 1977)’

19. ‘Brown Sugar (Live at the El Mocambo 1977)’

20. ‘Jumpin’ Jack Flash (Live at the El Mocambo 1977)’

21. ‘Melody (Live at the El Mocambo 1977)’

22. ‘Luxury (Live at the El Mocambo 1977)’

23. ‘Worried About You (Live at the El Mocambo 1977)’

Trailer Live From El Mocambo 1977

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre The Rolling Stones

Seguramente la mejor banda de rock and roll de la historia, los Rolling Stones surgieron en los sesenta como una alternativa más oscura y peligrosa a los Beatles. A partir de la insolencia de Mick Jagger, los deslumbrantes riffs de Keith Richards y la inigualable base rítmica de Charlie Watts y Bill Wyman, el grupo supo personificar como ninguno el mito del rock and roll y sus excesos durante más de cinco décadas, alternando períodos de esplendor y decadencia. Si bien siempre se mantuvieron fieles al blues y al r&b, pronto fueron incorporando elementos del pop y la psicodelia de la época y durante los setenta abarcaron géneros como el reggae, country, funk o disco. Su influencia es fácilmente advertible en prácticamente todas las bandas de rock del planeta.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos