Nuevo disco: The Rolling Stones – «Singles 1963-1966»

ABKCO Records publica The Rolling Stones Singles 1963-1966 hoy, viernes 10 de junio, para celebrar el 60º aniversario del grupo. La edición limitada incluye reproducciones de los primeros 18 singles de vinilo de 7″ y discos de reproducción extendida de «la banda de rock ‘n’ roll más grande del mundo», tal y como los publicaron originalmente Decca y London Records.

Todos los temas han sido remasterizados por el ingeniero Bob Ludwig, ganador de 12 premios Grammy. El conjunto, diseñado con un arte que concuerda perfectamente con aquella época, también incluye un libro de 32 páginas con extensas notas sobre los Stones escritas por Nigel Williamson y fotos poco conocidas, además de cinco postales y un cartel, todo ello presentado en una caja deluxe. El año que viene se publicará una segunda caja de vinilo de la serie, The Rolling Stones Singles 1966-1971

.Antes de que se les considerara una de las bandas por excelencia en lo que se refiere a álbumes de la era del rock, los Rolling Stones comenzaron su carrera discográfica en 1963 con una serie de singles que captaban la energía y la emoción de la formación clásica de Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman. Su versión de Come On de Chuck Berry, acompañada de una versión de I Want To Be Loved de Muddy Waters, dio el pistoletazo de salida y fue seguida rápidamente por I Wanna Be Your Man, una canción escrita por John Lennon y Paul McCartney para los Stones antes de ser grabada por los propios Beatles. London Records, su discográfica estadounidense, retiró rápidamente el single por «motivos morales» debido a las implicaciones ilícitas de la cara B Stoned (acreditada a Nanker Phelge, el seudónimo de compositor de toda la banda).Ninguna de las canciones de estos dos primeros singles apareció en ninguno de sus álbumes.

The Rolling Stones Singles 1963-1966 nos muestra el paso del grupo de las versiones a sus originales, debido en gran parte a que Jagger y Richards se convirtieron en uno de los dúos de compositores más poderosos de su generación. De los nueve éxitos del Top 40 de EE.UU. que contiene el disco, todos menos uno son composiciones de Jagger y Richards. Entre ellas se encuentran (I Can’t Get No) Satisfaction y Get Of My Cloud, que fueron números uno en ambos lados del Atlántico. Esta colección incluye las versiones estadounidense y británica de estos dos singles, que cuentan con diferentes carátulas y caras B. La única versión del Top 40 es Time Is On My Side (escrita por Jerry Ragovoy y grabada por Irma Thomas). El single de esta colección es la versión menos conocida, que incluye una introducción de órgano. Otra rareza que nunca llegó a formar parte de un álbum es Sad Day, la cara B estadounidense del éxito de 1966 19th Nervous Breakdown.

En The Rolling Stones Singles 1963-1966 se incluyen tres EPs de 7″ que fueron originalmente lanzamientos exclusivos para el Reino Unido. Se trata de The Rolling Stones (que no debe confundirse con el álbum del mismo nombre) y Five by Five (grabado en el famoso estudio Chess de Chicago, en el 2120 de South Michigan Avenue), ambos publicados en 1964, así como Got Live If You Want It! -el primero de los muchos discos en directo de una banda que hoy es conocida por ser una auténtica atracción por sus conciertos.

ABKCO Records alberga todo el catálogo de The Rolling Stones desde 1963 hasta principios de 1971. Incluye los álbumes The Rolling Stones, England’s Newest Hit Makers, 12 X 5, The Rolling Stones No. 2, The Rolling Stones, Now!,Out of Our Heads, December’s Children (And Everybody’s), Aftermath, Got Live If You Want It!, Between the Buttons, Their Satanic Majesties Request, Beggars Banquet, Let It Bleed yGet Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert. ABKCO Films es el hogar de Charlie Is My Darling -Ireland 1965 y The Rolling Stones Rock and Roll Circus.

Sobre The Rolling Stones

Seguramente la mejor banda de rock and roll de la historia, los Rolling Stones surgieron en los sesenta como una alternativa más oscura y peligrosa a los Beatles. A partir de la insolencia de Mick Jagger, los deslumbrantes riffs de Keith Richards y la inigualable base rítmica de Charlie Watts y Bill Wyman, el grupo supo personificar como ninguno el mito del rock and roll y sus excesos durante más de cinco décadas, alternando períodos de esplendor y decadencia. Si bien siempre se mantuvieron fieles al blues y al r&b, pronto fueron incorporando elementos del pop y la psicodelia de la época y durante los setenta abarcaron géneros como el reggae, country, funk o disco. Su influencia es fácilmente advertible en prácticamente todas las bandas de rock del planeta.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Rolling Stones

The Rolling Stones / England's Newest Hit Makers (1964)

12 X 5 (1964)

The Rolling Stones No. 2 (1965)

The Rolling Stones, Now! (1965)

Out of Our Heads (1965)

December's Children (And Everybody's) (1965)

Aftermath (1966)

Between the Buttons (1967)

Their Satanic Majesties Request (1967)

Beggars Banquet (1968)

Let It Bleed (1969)

Sticky Fingers (1971)

Exile on Main St. (1972)

Goats Head Soup (1973)

It's Only Rock 'n Roll (1974)

Black and Blue (1976)

Some Girls (1978)

Emotional Rescue (1980)

Tattoo You (1981)

Undercover (1983)

Dirty Work (1986)

Steel Wheels (1989)

Voodoo Lounge (1994)

Bridges to Babylon (1997)

A Bigger Bang (2005)

Blue & Lonesome (2016)

