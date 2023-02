Nuevo disco: The Sherlocks – “People Like Me & You”

The Sherlocks ha anunciado detalles de su nuevo álbum, People Like Me & You, que se lanzará el 11 de agosto. La banda ha presentado el álbum con un nuevo single, Sirens, y ha anunciado su mayor gira por el Reino Unido hasta la fecha.

¿Qué sabemos sobre la nueva canción? El vocalista y guitarrista Kiaran Crook dijo que Sirens «es una canción potente y que se siente como la perfecta para regresar y tirar la puerta abajo. Simplemente tiene toda esa energía junto con toneladas de confianza para hacer que la gente agudice sus oídos y recuerde que esta banda no se va a ir a ninguna parte».

¿Y qué ha dicho Kiaran Crook sobre el nuevo álbum en general? Kiaran Crook dijo que el nuevo álbum «está lleno de buenas canciones con estribillos fuertes. Cuando hicimos el álbum, entramos con ideas en lugar de canciones completas y creo que ahí radica la magia del álbum».

¿Hay una gira de conciertos programada para promocionar el nuevo álbum? The Sherlocks anunció recientemente los detalles de su gira de conciertos más grande hasta la fecha en el Reino Unido entre los meses de octubre y noviembre de este año.