Nuevo disco: The Smashing Pumpkins – «ATUM»

La banda estadounidense de rock alternativo vuelve con un nuevo sencillo Beguiled. Esta canción será el single principal de su duodécimo álbum de estudio, ATUM, que han decidido dividir en tres partes que incluirán 11 canciones diferentes cada uno y que lanzarán con exactamente 11 semanas de diferencia.

El primer lanzamiento de la primera parte del álbum está prevista para el 15 de noviembre, la segunda para el 31 de enero de 2023 y por último, se completará el 21 de abril de ese mismo año.

Antes del lanzamiento de su anterior disco CYR, la banda de Chicago ya había compartido la noticia de la publicación de ATUM. Corgan, líder de The Smashing Pumpkins, afirmó que sería una secuela de su álbum de 1995 Mellon Collie And The Infinite Sadness y Machina del 2000. La definió como “una especie de ópera rock” y fue el marzo pasado cuando desveló que él y el resto de los Pumpkings habían iniciado la grabación.

El mes de julio, el guitarrista Jeff Schroeder confirmó que la banda estaba «a la mitad» del proceso de grabación. Y para el mes de abril ya lo habían terminado.

Ya han desvelado cómo será la portada del álbum:

La tercera parte de ATUM coincidirá con el lanzamiento de una edición de lujo ultra limitada. A parte del disco completo, esta edición incluirá una narración del periodista y narrador estadounidense Bill Kurtis, un libro de lyrics y la narrativa literaria del álbum, además de canciones inéditas.

Esta edición de lujo estará limitada a 1333 copias.

La banda interpretará Beguiled en directo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon este viernes.

Disfruta del single al comienzo de la noticia.